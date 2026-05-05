Balade de Carcassonne à la nécropole wisigoth de Villarzel Cabardes, square chénier carcassonne, Carcassonne

Balade de Carcassonne à la nécropole wisigoth de Villarzel Cabardes Samedi 16 mai, 10h00 square chénier carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Balade à vélo

départ de Carcassonne square Chénier à 10 heures

chemin de halage jusqu’à l’écluse de l’Eveque puis petites routes communales jusqu’à Villarzel Cabardes

Passage par le tombeau d’Armand Barbes

pique nique à Villarzel Cabardes sur le site de la nécropole Wisigoth

Retour par Villegly, Conques, Villemoustaussou, Carcassonne par des petites routes, arrivée entre 16 et 17 h

square chénier carcassonne carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « carcavelo@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617415236 »}]

Balade par des petites routes d’environ 30 km aller retour

patrick fayolle