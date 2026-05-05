Balade de Carcassonne à la nécropole wisigoth de Villarzel Cabardes, square chénier carcassonne, Carcassonne
Balade de Carcassonne à la nécropole wisigoth de Villarzel Cabardes, square chénier carcassonne, Carcassonne samedi 16 mai 2026.
Balade de Carcassonne à la nécropole wisigoth de Villarzel Cabardes Samedi 16 mai, 10h00 square chénier carcassonne Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Balade à vélo
- départ de Carcassonne square Chénier à 10 heures
- chemin de halage jusqu’à l’écluse de l’Eveque puis petites routes communales jusqu’à Villarzel Cabardes
- Passage par le tombeau d’Armand Barbes
- pique nique à Villarzel Cabardes sur le site de la nécropole Wisigoth
- Retour par Villegly, Conques, Villemoustaussou, Carcassonne par des petites routes, arrivée entre 16 et 17 h
square chénier carcassonne carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « carcavelo@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617415236 »}]
Balade par des petites routes d’environ 30 km aller retour
patrick fayolle
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