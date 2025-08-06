BALLADE OCCITANE Carcassonne
BALLADE OCCITANE Carcassonne jeudi 7 mai 2026.
BALLADE OCCITANE
Rue des Études Carcassonne Aude
Les enseignants artistiques de La Fabrique des arts de Carcassonne agglo, vous proposent une ballade musicale et poétique en terre régionale, à la rencontre de compositeurs et poètes d’Occitanie, d’hier et d’aujourd’hui.
Au programme interprétation d’œuvres du répertoire de Gabriel Fauré, Paul Lacombe et Déodat de Séverac, ainsi que de compositeurs actuels tels que Gilles Arcens, Thierry Huillet et Florent Mamet.
Ces moments musicaux seront entremêlés de lectures de poèmes de Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre ou encore Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.
Durée 1h30
Avec
Valérie COUSTOU-TOULLEC, saxophone
Hélène LASSALLE, violon
Martine LAURE, piano
Florent MAMET, orgue
Sybil NOUGUIER , piano
Vincent PROST, violoncelle
Robert THUILLIER, flûte
Hélène MARTY, comédienne
English :
Art teachers from La Fabrique des arts de Carcassonne agglo take you on a musical and poetic tour of the region, discovering composers and poets from Occitanie, past and present.
On the program: performances of works from the repertoire of Gabriel Fauré, Paul Lacombe and Déodat de Séverac, as well as contemporary composers such as Gilles Arcens, Thierry Huillet and Florent Mamet.
These musical moments will be interspersed with readings of poems by Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre and Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.
Duration: 1h30
With :
Valérie COUSTOU-TOULLEC, saxophone
Hélène LASSALLE, violin
Martine LAURE, piano
Florent MAMET, organ
Sybil NOUGUIER , piano
Vincent PROST, cello
Robert THUILLIER, flute
Hélène MARTY, actress
German :
Die Kunstlehrer der Fabrique des arts de Carcassonne agglo laden Sie zu einem musikalischen und poetischen Spaziergang durch die Region ein, bei dem Sie Komponisten und Dichter aus Okzitanien von gestern und heute kennenlernen.
Auf dem Programm stehen Werke aus dem Repertoire von Gabriel Fauré, Paul Lacombe und Déodat de Séverac, aber auch von aktuellen Komponisten wie Gilles Arcens, Thierry Huillet und Florent Mamet.
Dazwischen werden Gedichte von Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre und Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan vorgelesen.
Dauer: 1,5 Stunden
Mit :
Valérie COUSTOU-TOULLEC, Saxophon
Hélène LASSALLE, Violine
Martine LAURE, Klavier
Florent MAMET, Orgel
Sybil NOUGUIER , Klavier
Vincent PROST, Violoncello
Robert THUILLIER, Flöte
Hélène MARTY, Schauspielerin
Italiano :
Gli insegnanti di arte de La Fabrique des arts de Carcassonne agglo vi accompagnano in un tour musicale e poetico della regione, alla scoperta dei compositori e dei poeti occitani del passato e del presente.
Il programma prevede l’esecuzione di opere di Gabriel Fauré, Paul Lacombe e Déodat de Séverac, ma anche di compositori contemporanei come Gilles Arcens, Thierry Huillet e Florent Mamet.
Questi momenti musicali saranno intervallati da letture di poesie di Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre e Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.
Durata: 1h30
Con :
Valérie COUSTOU-TOULLEC, sassofono
Hélène LASSALLE, violino
Martine LAURE, pianoforte
Florent MAMET, organo
Sybil NOUGUIER , pianoforte
Vincent PROST, violoncello
Robert THUILLIER, flauto
Hélène MARTY, attrice
Espanol :
Los profesores de arte de La Fabrique des arts de Carcassonne agglo le llevan en un recorrido musical y poético por la región, descubriendo a los compositores y poetas de Occitanie, pasados y presentes.
El programa incluye interpretaciones de obras de Gabriel Fauré, Paul Lacombe y Déodat de Séverac, así como de compositores contemporáneos como Gilles Arcens, Thierry Huillet y Florent Mamet.
Estos momentos musicales se intercalarán con lecturas de poemas de Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre y Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.
Duración: 1h30
Con :
Valérie COUSTOU-TOULLEC, saxofón
Hélène LASSALLE, violín
Martine LAURE, piano
Florent MAMET, órgano
Sybil NOUGUIER , piano
Vincent PROST, violonchelo
Robert THUILLIER, flauta
Hélène MARTY, actriz
