BALLADE OCCITANE Carcassonne

Rue des Études Carcassonne Aude

Tarif : 144 – 144 – 144 EUR

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Les enseignants artistiques de La Fabrique des arts de Carcassonne agglo, vous proposent une ballade musicale et poétique en terre régionale, à la rencontre de compositeurs et poètes d’Occitanie, d’hier et d’aujourd’hui.

Au programme interprétation d’œuvres du répertoire de Gabriel Fauré, Paul Lacombe et Déodat de Séverac, ainsi que de compositeurs actuels tels que Gilles Arcens, Thierry Huillet et Florent Mamet.

Ces moments musicaux seront entremêlés de lectures de poèmes de Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre ou encore Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.

Durée 1h30

Avec

Valérie COUSTOU-TOULLEC, saxophone

Hélène LASSALLE, violon

Martine LAURE, piano

Florent MAMET, orgue

Sybil NOUGUIER , piano

Vincent PROST, violoncelle

Robert THUILLIER, flûte

Hélène MARTY, comédienne

Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Art teachers from La Fabrique des arts de Carcassonne agglo take you on a musical and poetic tour of the region, discovering composers and poets from Occitanie, past and present.

On the program: performances of works from the repertoire of Gabriel Fauré, Paul Lacombe and Déodat de Séverac, as well as contemporary composers such as Gilles Arcens, Thierry Huillet and Florent Mamet.

These musical moments will be interspersed with readings of poems by Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre and Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.

Duration: 1h30

With :

Valérie COUSTOU-TOULLEC, saxophone

Hélène LASSALLE, violin

Martine LAURE, piano

Florent MAMET, organ

Sybil NOUGUIER , piano

Vincent PROST, cello

Robert THUILLIER, flute

Hélène MARTY, actress

German :

Die Kunstlehrer der Fabrique des arts de Carcassonne agglo laden Sie zu einem musikalischen und poetischen Spaziergang durch die Region ein, bei dem Sie Komponisten und Dichter aus Okzitanien von gestern und heute kennenlernen.

Auf dem Programm stehen Werke aus dem Repertoire von Gabriel Fauré, Paul Lacombe und Déodat de Séverac, aber auch von aktuellen Komponisten wie Gilles Arcens, Thierry Huillet und Florent Mamet.

Dazwischen werden Gedichte von Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre und Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan vorgelesen.

Dauer: 1,5 Stunden

Mit :

Valérie COUSTOU-TOULLEC, Saxophon

Hélène LASSALLE, Violine

Martine LAURE, Klavier

Florent MAMET, Orgel

Sybil NOUGUIER , Klavier

Vincent PROST, Violoncello

Robert THUILLIER, Flöte

Hélène MARTY, Schauspielerin

Italiano :

Gli insegnanti di arte de La Fabrique des arts de Carcassonne agglo vi accompagnano in un tour musicale e poetico della regione, alla scoperta dei compositori e dei poeti occitani del passato e del presente.

Il programma prevede l’esecuzione di opere di Gabriel Fauré, Paul Lacombe e Déodat de Séverac, ma anche di compositori contemporanei come Gilles Arcens, Thierry Huillet e Florent Mamet.

Questi momenti musicali saranno intervallati da letture di poesie di Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre e Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.

Durata: 1h30

Con :

Valérie COUSTOU-TOULLEC, sassofono

Hélène LASSALLE, violino

Martine LAURE, pianoforte

Florent MAMET, organo

Sybil NOUGUIER , pianoforte

Vincent PROST, violoncello

Robert THUILLIER, flauto

Hélène MARTY, attrice

Espanol :

Los profesores de arte de La Fabrique des arts de Carcassonne agglo le llevan en un recorrido musical y poético por la región, descubriendo a los compositores y poetas de Occitanie, pasados y presentes.

El programa incluye interpretaciones de obras de Gabriel Fauré, Paul Lacombe y Déodat de Séverac, así como de compositores contemporáneos como Gilles Arcens, Thierry Huillet y Florent Mamet.

Estos momentos musicales se intercalarán con lecturas de poemas de Joë Bousquet, Joseph Delteil, Serge Pey, Marcelle Delpastre y Marie-Claire-Marguerite Priscilla de Catellan.

Duración: 1h30

Con :

Valérie COUSTOU-TOULLEC, saxofón

Hélène LASSALLE, violín

Martine LAURE, piano

Florent MAMET, órgano

Sybil NOUGUIER , piano

Vincent PROST, violonchelo

Robert THUILLIER, flauta

Hélène MARTY, actriz

