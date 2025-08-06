CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL Carcassonne

CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL Carcassonne mardi 5 mai 2026.

CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 17:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Le CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL est un nouveau festival dédié aux groupes dont le but est de jouer à leur façon un répertoire déjà connu du grand public, de rendre hommage à des stars ou des tubes que nous avons tous en mémoire.

Pour cette première édition, nous avons choisi deux formations originales :

La première, MACADAM FARMER, donne aux plus fameux artistes (Bee Gees, The Beatles, Cindy Lauper, Queen, Prince, AC/DC, etc…) une saveur qui fleure bon le sud des Etats-Unis et les bayous de Louisiane Sourire au coin des lèvres, le public va de surprise en surprise, un pur moment de convivialité.

La deuxième, NICOLLE & DIMES, menée par la chanteuse Nicolle Rochelle (USA), joue un répertoire mixant les tubes des débuts de Tina Turner ainsi que ceux d’Etta James et d’une chanteuse injustement mécon-nue de cette époque, Sugar Pie Desanto, qui mettait régulièrement le feu en première partie des shows de James Brown. Nicolle Rochelle (USA) a mis Paris à ses pieds en 2000, dans le rôle de Josephine Baker dans le spectacle de Jérôme Savary, en hommage à New Orleans. Elle a repris ce rôle titre en 2024-2025 pour 6 mois dans une nouvelle comédie musicale à Berlin. Également actrice, elle a joué notamment dans ‘The Cosby Show’ à la TV américaine et dans ‘Fame’ sur Broadway.

Durée 2h avec entracte

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

The CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL is a new festival dedicated to groups whose aim is to play, in their own way, a repertoire already familiar to the general public, or to pay tribute to stars or hits we all remember.

For this first edition, we have chosen two original groups:

The first, MACADAM FARMER, gives the most famous artists (Bee Gees, The Beatles, Cindy Lauper, Queen, Prince, AC/DC, etc.) a flavor that smells of the American South and the bayous of Louisiana: with a smile on their faces, the audience goes from surprise to surprise, a pure moment of conviviality.

The second group, NICOLLE & DIMES, led by singer Nicolle Rochelle (USA), plays a repertoire that mixes early Tina Turner hits with those of Etta James and an unjustly overlooked singer of the era, Sugar Pie Desanto, who regularly set James Brown shows alight. Nicolle Rochelle (USA) brought Paris to its feet in 2000, as Josephine Baker in Jérôme Savary’s tribute to New Orleans. She reprised this title role in 2024-2025 for 6 months in a new musical in Berlin. Also an actress, she has appeared in « The Cosby Show » on American TV and « Fame » on Broadway.

Running time: 2h with intermission

German :

Das CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL ist ein neues Festival, das Bands gewidmet ist, deren Ziel es ist, ein Repertoire, das dem breiten Publikum bereits bekannt ist, auf ihre Weise zu spielen, Stars zu huldigen oder Hits zu spielen, die wir alle im Gedächtnis haben.

Für diese erste Ausgabe haben wir zwei originelle Formationen ausgewählt:

Die erste, MACADAM FARMER, verleiht den berühmtesten Künstlern (Bee Gees, The Beatles, Cindy Lauper, Queen, Prince, AC/DC usw.) einen Geschmack, der nach dem Süden der USA und den Bayous von Louisiana riecht: Mit einem Lächeln im Mundwinkel geht das Publikum von Überraschung zu Überraschung, ein reiner Moment der Geselligkeit.

Die zweite Gruppe, NICOLLE & DIMES, wird von der Sängerin Nicolle Rochelle (USA) angeführt und spielt ein Repertoire, das die frühen Hits von Tina Turner, Etta James und einer zu Unrecht unbekannten Sängerin aus dieser Zeit, Sugar Pie Desanto, die regelmäßig als Vorgruppe von James Browns Shows die Stimmung anheizte, vereint. Nicolle Rochelle (USA) legte Paris im Jahr 2000 zu ihren Füßen, als sie in Jérôme Savarys Hommage an New Orleans die Rolle der Josephine Baker spielte. Diese Titelrolle übernahm sie 2024-2025 für sechs Monate in einem neuen Musical in Berlin. Sie war auch als Schauspielerin tätig und spielte u. a. in der Cosby Show im US-Fernsehen und in Fame am Broadway.

Dauer: 2 Stunden mit Pause

Italiano :

Il CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL è un nuovo festival dedicato a gruppi che si propongono di suonare, a modo loro, un repertorio già noto al grande pubblico, o di rendere omaggio a star o successi che tutti ricordiamo.

Per questa prima edizione abbiamo scelto due gruppi originali:

Il primo, MACADAM FARMER, regala agli artisti più famosi (Bee Gees, Beatles, Cindy Lauper, Queen, Prince, AC/DC, ecc…) un sapore del Sud americano e dei bayous della Louisiana: con il sorriso sulle labbra, il pubblico passa di sorpresa in sorpresa, un puro momento di convivialità.

Il secondo gruppo, NICOLLE & DIMES, guidato dalla cantante Nicolle Rochelle (USA), propone un repertorio che mescola i primi successi di Tina Turner con quelli di Etta James e di una cantante dell’epoca ingiustamente trascurata, Sugar Pie Desanto, che infiammava regolarmente gli spettacoli di James Brown. Nicolle Rochelle (USA) ha portato Parigi in piedi nel 2000 come Josephine Baker nell’omaggio di Jérôme Savary a New Orleans. Ha ripreso questo ruolo nel 2024-2025 per 6 mesi in un nuovo musical a Berlino. È anche attrice, essendo apparsa in The Cosby Show sulla TV americana e in Fame a Broadway.

Durata: 2 ore con intervallo

Espanol :

El CARCASSONNE TRIBUTE FESTIVAL es un nuevo festival dedicado a grupos cuyo objetivo es tocar, a su manera, un repertorio ya conocido por el gran público, o rendir homenaje a estrellas o éxitos que todos recordamos.

Para esta primera edición, hemos elegido dos grupos originales:

El primero, MACADAM FARMER, da a los artistas más famosos (Bee Gees, The Beatles, Cindy Lauper, Queen, Prince, AC/DC, etc…) un sabor del Sur americano y de los bayous de Luisiana: con una sonrisa en los labios, el público va de sorpresa en sorpresa, un puro momento de convivencia.

El segundo grupo, NICOLLE & DIMES, liderado por la cantante Nicolle Rochelle (EE.UU.), interpreta un repertorio que mezcla los primeros éxitos de Tina Turner con los de Etta James y una cantante de la época injustamente olvidada, Sugar Pie Desanto, que amenizaba regularmente los espectáculos de James Brown. Nicolle Rochelle (EE.UU.) puso en pie a París en 2000 como Josephine Baker en el homenaje de Jérôme Savary a Nueva Orleans. Volvió a interpretar este papel en 2024-2025 durante 6 meses en un nuevo musical en Berlín. También es actriz, habiendo aparecido en The Cosby Show en la televisión estadounidense y en Fame en Broadway.

Duración: 2 horas con descanso

