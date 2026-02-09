ALEXRESTE Carcassonne

ALEXRESTE

Coup de cœur du jury au Festival Futuring 2025, Alexreste vous plongera dans son univers rétro, à l’ambiance douce et nostalgique. Ajoutez-y de la poésie, de l’engagement et le décor est planté. Alexreste est une artiste queer, féministe et engagée, originaire du Sud-Ouest, près de Bordeaux. Elle fait ses débuts à Lyon, puis à Toulouse. Sa voix timbrée, et immédiatement reconnaissable, s’inscrit dans un univers folk et rock folk, mêlant poésie, guitares, violon et percussions. Entre 2024 et 2025, elle sort son premier EP Ecchymose, avant d’enchaîner concerts et festivals. Elle est aujourd’hui en pleine préparation de son premier album. Venez donc la découvrir dès maintenant.

The jury’s favorite at the Futuring 2025 Festival, Alexreste plunges you into its retro universe, with its soft, nostalgic ambience. Add poetry and commitment, and the stage is set. Alexreste is a queer, feminist and committed artist from the South-West, near Bordeaux. She made her debut in Lyon, then in Toulouse. Her timbred, instantly recognizable voice is part of a folk and folk rock universe, blending poetry, guitars, violin and percussion. Between 2024 and 2025, she released her first EP, Ecchymose, followed by a series of concerts and festivals. She is currently working on her first album. Come and discover her now.

