VINS & PATRIMOINES D’EXCELLENCE Carcassonne

VINS & PATRIMOINES D’EXCELLENCE

1 rue Viollet le Duc Carcassonne Aude

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vins & Patrimoines, déambulation sensorielle au fil des remparts et des vins !

Dégustations et rencontres avec les vignerons rythmeront votre visite du château et des remparts tout au long de la journée.

8 cuvées d’exception, 8 haltes, un patrimoine vivant.

Entre vignes et pierres séculaires, venez découvrir l’alliance du patrimoine viticole et historique. Laissez-vous raconter le patrimoine en 8 haltes pour 8 vins d’exception sur un parcours immersif le long des remparts de la Cité de Carcassonne.

A travers 8 haltes de dégustation, les vignerons du territoire vous invitent à savourer leurs cuvées en AOP et IGP. A chaque halte, une cuvée singulière vous dévoile ses arômes, ses histoires et son terroir. Chaque étape vous propose de déguster un vin tout en découvrant le lien unique entre les paysages viticoles et le patrimoine de la Cité.

Une 9ème halte pour découvrir In Vivo Fabula, une cuvée spéciale qui a vieilli pendant six mois dans des jarres entreposées, dans une pièce ancestrale du château Comtal.

Un parcours pour tous les sens

• Admirez les vues depuis les remparts

• Goûtez la diversité des 8 appellations d’exception

• Découvrez comment chaque terroir influence la couleur, le goût et l’arôme des vins

• Ressentez l’histoire et l’âme des paysages façonnés par les vignerons et vigneronnes.

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1 rue Viollet le Duc Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 70 70

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English :

Vins & Patrimoines, a sensory stroll along the ramparts and the wines!

Tastings and meetings with winemakers will punctuate your visit to the château and ramparts throughout the day.

8 exceptional cuvées, 8 stops, a living heritage.

Between vines and centuries-old stones, come and discover the alliance of winegrowing and historical heritage. Let the story of Carcassonne?s heritage be told at 8 stops, each featuring 8 exceptional wines, on an immersive tour along the ramparts of the Cité de Carcassonne.

The local winegrowers invite you to savor their AOP and IGP vintages at 8 wine-tasting stops. At each stop, a unique cuvée reveals its aromas, stories and terroir. At each stop, you can taste a wine while discovering the unique link between the wine-growing landscape and the heritage of the Cité.

A 9th stop to discover In Vivo Fabula, a special cuvée aged for six months in jars stored in an ancestral room at Château Comtal.

A tour for all the senses:

? admire the views from the ramparts

taste the diversity of 8 exceptional appellations

discover how each terroir influences the color, taste and aroma of our wines

feel the history and soul of the landscapes shaped by the winegrowers.

L’événement VINS & PATRIMOINES D’EXCELLENCE Carcassonne a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT