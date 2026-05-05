NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A LA RECHERCHE DES TRESORS D’ARCHIVES Carcassonne

Carcassonne

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A LA RECHERCHE DES TRESORS D’ARCHIVES

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette année encore, les Archives départementales de l’Aude Marcel-Rainaud participent à la Nuit européenne des musées, organisée le samedi 23 mai 2026.

L’occasion de (re)découvrir les coulisses du bâtiment, le circuit du document d’archives, et quelques-uns des trésors ici conservés, dont de nombreux inédits !

Pour apprendre, s’émerveiller et s’amuser, le temps d’un parcours ludique semé d’énigmes et de jeux à réaliser en famille ou entre amis !

Comment apprécier un document d’archives ? Qu’est-ce qui en fait sa préciosité ? Est-ce sa valeur historique, scientifique, voire politique ? Son enjeu patrimonial et/ou matrimonial ? Que dire de ses caractéristiques esthétiques, son aspect insolite ?

C’est à cet ensemble de questions que les archivistes ont tenté de répondre, sélectionnant pour vous quelques trésors , et suivant ainsi le fil rouge de notre programmation 2026 A contre-courant … Des documents historiques parfois décalés, surprenants et/ou artistiques, qui permettront à tous, petits et grands, de déplacer le regard et d’aborder autrement l’histoire locale.

Le temps d’une visite du bâtiment, les participants seront invités à répondre à des quiz, rébus, et autres activités, émaillées des présentations desdits documents… La perspective d’un partage des plus animés !

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 046811315 archives@aude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again this year, the Archives départementales de l?Aude Marcel-Rainaud will be taking part in the Nuit européenne des musées, organized on Saturday, May 23, 2026.

An opportunity to (re)discover the building?s backstage area, the archival document circuit, and some of the treasures kept here, including many previously unpublished ones!

Learn, marvel and have fun on a fun-filled tour, full of enigmas and games for all the family and friends!

How do you appreciate an archive document? What makes it so precious? Is it its historical, scientific or even political value? Its patrimonial and/or matrimonial significance? What about its aesthetic characteristics, its unusual appearance?

This is the set of questions that our archivists have tried to answer, selecting a few treasures for you, following the theme of our 2026 program: Against the current ? Historical documents that are sometimes quirky, surprising and/or artistic, allowing everyone, young and old, to take a fresh look at local history.

During a tour of the building, participants will be invited to take part in quizzes, rebuses and other activities, interspersed with presentations of the aforementioned documents? The prospect of some lively sharing!

L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A LA RECHERCHE DES TRESORS D’ARCHIVES Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude