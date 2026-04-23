MARCHÉ DE PRODUCTEURS DU LYCÉE CHARLEMAGNE Carcassonne

Carcassonne

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DU LYCÉE CHARLEMAGNE

Route de Saint-Hilaire Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un marché de producteurs pas comme les autres à Carcassonne.

Le samedi 30 mai 2026, de 9h à 15h, le Campus Terre et Nature établissement Charlemagne de Carcassonne accueillera un événement inédit un marché de producteurs mettant à l’honneur des anciens apprenants aujourd’hui installés, ainsi que, plus largement, les producteurs locaux du territoire.

Organisé par les équipes pédagogiques du CFPPA des Pays d’Aude et du CFA agricole, ce rendez-vous valorise des femmes et des hommes formés localement, devenus des acteurs engagés de l’agriculture et de l’alimentation de proximité.

Près de 40 producteurs seront présents pour proposer leurs produits en vente directe vins, fruits et légumes de saison, plants, hydrolats, huiles essentielles, sirops, plantes aromatiques, jus, confitures, fromages, charcuteries… Une diversité qui illustre la richesse des savoir-faire issus des formations du Campus Charlemagne de Carcassonne et de Narbonne.

Au-delà du marché, cette journée se veut conviviale, pédagogique et ouverte à tous. Le public pourra rencontrer les producteurs, échanger autour des métiers agricoles, découvrir les formations du Campus et profiter d’animations dans une ambiance musicale chaleureuse.

Deux conférences viendront également rythmer la journée

– L’entraide agricole et citoyenne, autour des dynamiques de coopération dans les territoires ruraux Bien travailler et s’équiper pour une agriculture durable entraide agricole et citoyenne, mutualisation et auto construction par Saber TAYABI animateur du GIEE mutualisation et entraide pour une diversification de l’agriculture dans l’ouest audois Tiers Lieu Beauregard

– Les abeilles et leurs organisations, pour mieux comprendre le rôle essentiel de ces pollinisateurs dans les écosystèmes et l’agriculture Adrien Grégoire apiculteur professionnel et formateur au CFPPA

Des espaces détente et pique-nique seront aménagés, et certains producteurs proposeront des assiettes gourmandes à base de leurs produits (fromages, charcuteries, etc.).

Ce rendez-vous, à la fois local, engagé et inspirant, met en lumière la réussite des apprenants et la vitalité des filières agricoles du territoire.

.

Route de Saint-Hilaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 91 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A farmers’ market like no other in Carcassonne.

On Saturday May 30, 2026, from 9 a.m. to 3 p.m., the Campus Terre et Nature établissement Charlemagne in Carcassonne will be hosting a unique event: a farmers? market featuring former students who have now settled in the area, as well as local producers.

Organized by the teaching teams of the CFPPA des Pays d?Aude and the CFA agricole, this event showcases the men and women trained locally who have become committed players in local agriculture and food.

Nearly 40 producers will be on hand to offer their products for direct sale: wines, seasonal fruit and vegetables, plants, hydrolats, essential oils, syrups, aromatic plants, juices, jams, cheeses, charcuterie? It’s a diversity that illustrates the richness of the skills developed by Campus Charlemagne’s training programs in Carcassonne and Narbonne.

More than just a market, this day is designed to be convivial, educational and open to all. The public will be able to meet producers, discuss agricultural trades, find out about Campus training courses and enjoy entertainment in a warm musical atmosphere.

The day will also be punctuated by two conferences:

– Mutual aid between farmers and citizens, focusing on the dynamics of cooperation in rural areas Working well and equipping for sustainable agriculture: mutual aid between farmers and citizens, mutualization and self-building by Saber TAYABI, coordinator of the GIEE mutualisation et entraide pour une diversification de l?agriculture dans l?ouest audois Tiers Lieu Beauregard

– Bees and their organizations, to better understand the essential role of these pollinators in ecosystems and agriculture Adrien Grégoire, professional beekeeper and trainer at CFPPA

Relaxation and picnic areas will be set up, and a number of producers will be offering gourmet platters based on their products (cheeses, charcuterie, etc.).

This local, committed and inspiring event highlights the success of our learners and the vitality of the region’s agricultural sectors.

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS DU LYCÉE CHARLEMAGNE Carcassonne a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne