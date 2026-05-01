LA FÊTE DU TOUR Carcassonne samedi 30 mai 2026.
Début : 2026-05-30 14:00:00
Rendez-vous à la zone de loisirs de la plaine Mayrevieille (skate park/Pump track) à partir de 14h pour des animations 100% gratuites, ouvertes à tous, équipements fournis.
Spectacle/Show Trial par Bike art
Initiation vélo
Randonnées vélos
Sensibilisation à la sécurité routière
Initiation et découverte Skate Park et Pump Track
Stands et animations
Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 73 56 sport@mairie-carcassonne.fr
English :
Meet us at the Plaine Mayrevieille leisure area (skate park/Pump track) from 2pm for 100% free entertainment, open to all, equipment provided.
Show Trial by Bike art
Bike initiation
Bike rides
Road safety awareness
Skate Park and Pump Track initiation and discovery
Stands and entertainment
L’événement LA FÊTE DU TOUR Carcassonne a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne
