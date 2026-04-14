Visite du parc du Château de Pech Redon, inscrit au titre des Monuments historiques, Château de Pech Redon, Carcassonne
Visite du parc du Château de Pech Redon, inscrit au titre des Monuments historiques, Château de Pech Redon, Carcassonne samedi 6 juin 2026.
Visite du parc du Château de Pech Redon, inscrit au titre des Monuments historiques 6 et 7 juin Château de Pech Redon Aude
Payant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Découvrez un parc à l’anglaise de 11 ha, inscrit au titre des Monuments historiques, comportant un cèdre du Liban labellisé Arbre remarquable de France.
Château de Pech Redon Château de Pech Redon, 11170 pezens Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0650992103 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/les-ecuries-du-chateau-de-pech-redon-de-pezens/101147 Parc à l’anglaise inscrit au titre des Monuments historiques, avec un cèdre labellisé Arbre remarquable de France. Parking
Découvrez un parc à l’anglaise de 11 ha, inscrit au titre des Monuments historiques, comportant un cèdre du Liban labellisé Arbre remarquable de France.
©Bernard de Lambert
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