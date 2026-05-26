LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES CHARLES AZNAVOUR EN ARMÉNIE Carcassonne

Carcassonne

LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES CHARLES AZNAVOUR EN ARMÉNIE

1 place Saint Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 22:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les Rencontres Documentaires à Carcassonne , élaborées par Laurence Gasc et organisées en partenariat avec la Ville de Carcassonne Festival de Carcassonne, présentent leur édition 2026 ! Les 26, 27 et 28 juin, ne manquez pas les 3 nouvelles soirées de projection, en plein air sous le ciel étoilé de la Cour d’honneur du Château Comtal, au cœur de la Cité médiévale.

Un Film de Mireille Dumas

Mireille Dumas nous emmène avec Charles Aznavour en Arménie dans un voyage inattendu, plein d’émotion, de gaité mais aussi de gravité. En 1996, la réalisatrice avec la sensibilité qu’on lui connaît a choisi de suivre l’un des plus grands ambassadeurs de la chanson française dans le pays de ses racines familiales à un moment particulier. Il venait donner des concerts exceptionnels à l’occasion de la célébration des fêtes de l’Indépendance du pays depuis 5 ans. Le plus Français des Arméniens n’y avait pas chanté depuis trente ans.

Dans ce film tout en mouvement, portrait croisé de l’artiste et de l’Arménie, on rencontre un Aznavour comme on ne l’a jamais vu, adulé par le peuple arménien, timide et gêné par tant d’idolâtrie. Au rythme de ses chansons et des chants arméniens, entre les coulisses de ses concerts et les visites dans les orphelinats que soutient son association humanitaire Aznavour pour l’Arménie , il raconte aussi son passé de fils et petit-fils d’Arméniens qui ne parlaient pas le français, son désir d’être aimé plus qu’être vedette. Quant au discours sur son pays, il est surprenant, mais authentique et sincère. Dans une Arménie éternellement blessée par la cicatrice du génocide de 1915 et le tremblement de terre de 1988, Charles Aznavour revient par devoir , selon son expression, et espère un jour ne plus être l’une des rares voix à s’élever pour le pays.

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1 place Saint Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15

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English :

Les Rencontres Documentaires à Carcassonne , developed by Laurence Gasc and organized in partnership with the Ville de Carcassonne Festival de Carcassonne, present their 2026 edition! On June 26, 27 and 28, don’t miss the 3 new evenings of outdoor screenings under the starry sky of the Cour d’Honneur of the Château Comtal, in the heart of the medieval city.

A Film by Mireille Dumas

Mireille Dumas and Charles Aznavour take us on an unexpected journey to Armenia, full of emotion, joy and gravity. In 1996, the sensitive director chose to follow one of the greatest ambassadors of French chanson to the country of his family roots at a very special time. He had been giving exceptional concerts to mark the country?s independence celebrations for the past 5 years. the most French of Armenians had not sung there for thirty years.

In this moving film, a cross-portrait of the artist and Armenia, we meet Aznavour as we have never seen him before, adored by the Armenian people, shy and embarrassed by so much idolization. To the rhythm of his songs and Armenian chants, backstage at his concerts and visits to the orphanages supported by his humanitarian association Aznavour pour l’Arménie , he also recounts his past as the son and grandson of Armenians who spoke no French, and his desire to be loved more than to be a star. As for his views on his country, they are surprisingly authentic and sincere. In an Armenia eternally wounded by the scars of the 1915 genocide and the 1988 earthquake, Charles Aznavour returns out of duty , as he puts it, and hopes one day to no longer be one of the few voices speaking out for the country.

L’événement LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES CHARLES AZNAVOUR EN ARMÉNIE Carcassonne a été mis à jour le 2026-05-26 par