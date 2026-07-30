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AGENDA · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ Carcassonne

mercredi 5 août 2026 · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ Carcassonne

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !

Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.

Le Mercredi 5 Août 2026, venez découvrir le Duo Quitiplá.

Voix harmonisées et poésies burlesques. Joropos, son cubano et valses péruviennes pour un voyage latino.
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie  

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English :

Péniche en Fête is back for its third edition!

Join us every Wednesday in August to enjoy live music by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun, friendly time.

On Wednesday, August 5, 2026, come discover the Duo Quitiplé.

Harmonious vocals and playful poetry. Joropos, Cuban sounds, and Peruvian waltzes take you on a Latin journey.

L’événement PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par

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