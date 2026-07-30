PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ Carcassonne
mercredi 5 août 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !
Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.
Le Mercredi 5 Août 2026, venez découvrir le Duo Quitiplá.
Voix harmonisées et poésies burlesques. Joropos, son cubano et valses péruviennes pour un voyage latino.
.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Péniche en Fête is back for its third edition!
Join us every Wednesday in August to enjoy live music by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun, friendly time.
On Wednesday, August 5, 2026, come discover the Duo Quitiplé.
Harmonious vocals and playful poetry. Joropos, Cuban sounds, and Peruvian waltzes take you on a Latin journey.
L’événement PÉNICHE EN FÊTE DUO QUITIPLÁ Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- FESTIVAL DE CARCASSONNE ASAF AVIDAN Carcassonne 30 juillet 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LOÏC TRAN Carcassonne 30 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE ZAZ + CLAUDIO CAPEO Carcassonne 31 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE KOOL AND THE GANG Carcassonne 1 août 2026
- LES VENTS D’ANGES ORGUE À 4 MAINS ET 4 PIEDS Carcassonne 1 août 2026