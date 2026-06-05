Carcassonne

FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LOÏC TRAN

Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Loïc Tran est un auteur-compositeur indie folk dont la musique se situe quelque part entre Cocoon, Angus et Julia Stone et Ben Howard. À 20 ans, un diagnostic cardiaque brutal bouleverse sa trajectoire Loïc frôle la mort à deux reprises avant de revenir à la vie, littéralement. De cette expérience naît une écriture intime et lucide, traversée par des thèmes universels la fragilité, le deuil, la peur, mais surtout l’acceptation. Loin du pathos, ses chansons agissent comme des refuges. Des morceaux qui regardent la réalité en face, mais choisissent toujours la douceur. Une musique qui ne dramatise pas, mais qui apaise. Sur scène, cette sincérité prend toute sa dimension une présence à fleur de peau, sans artifice, qui touche par sa justesse et sa retenue.

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Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Loïc Tran is an indie-folk songwriter whose music falls somewhere between Cocoon, Angus and Julia Stone and Ben Howard. At the age of 20, a sudden cardiac diagnosis turned his life upside down: Loïc came close to death twice before literally coming back to life. This experience gave rise to an intimate, lucid style of songwriting, with universal themes running through it: fragility, grief, fear, but above all, acceptance. Far from pathos, her songs act as refuges. Songs that look reality in the face, but always opt for gentleness. Music that doesn’t dramatize, but soothes. On stage, this sincerity takes on its full dimension: a presence on the skin, without artifice, that touches with its accuracy and restraint.

L’événement FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LOÏC TRAN Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par