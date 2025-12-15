FESTIVAL DE CARCASSONNE ZAZ + CLAUDIO CAPEO Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE ZAZ + CLAUDIO CAPEO

Deux voix populaires et puissantes de la chanson française se réunissent pour une soirée unique en double plateau entre l’énergie débordante et la liberté musicale de Zaz, la sincérité et les hymnes fédérateurs de Claudio Capéo, ces deux concerts promettent une soirée généreuse et résolument festive au cœur de la Cité Médiévale.

20h30 ZAZ

Depuis Je veux en 2010, ZAZ s’est imposée comme une voix unique de la scène musicale, mêlant pop, chanson française et jazz avec une intensité rare. Sa voix singulière et son univers authentique ont conquis le coeur de milliers de fans à travers le monde. En 2025, elle revient avec son sixième album, intime et profondément humain, un disque salué par la critique et adoré du public. Porté par une tournée à guichets fermés à travers le monde, ZAZ s’apprête également à enflammer les festivals cet été. Sur scène, elle est à la fois généreuse et bouleversante, capable de transmettre une énergie électrisante tout en touchant au plus profond. Sur scène, ZAZ offre un moment unique, empreint d’émotion et de sincérité.

22H Claudio Capeo

Artiste multi-récompensé et déjà fort de plus d’1,5 million d’albums vendus, Claudio Capéo s’impose comme l’une des voix les plus singulières et aimées de la scène française. Un jour, toute la tristesse prendra fin , écrivait l’un des grands poètes du 21ème siècle. À l’écoute de son nouvel album, on se surprend à croire que Claudio Capéo en signe la bande-son. Car derrière la douce mélancolie de ses chansons se cache toujours une lueur d’espoir, une énergie qui relève et rassemble. Avec son dernier opus Nouveau souffle disponible depuis le 21 novembre 2025, Claudio livre un témoignage d’une rare sincérité. Ce nouveau souffle , celui de l’accordéon ou des poumons remis à neuf, est là pour porter la parole des laissés pour compte (Speranza, Qui a dit ça) et les aider à chanter, crier leur issue rêvée, fantasmée.

+33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Two of the most popular and powerful voices in French chanson come together for a unique double bill: between Zaz?s boundless energy and musical freedom, and Claudio Capéo?s sincerity and unifying hymns, these two concerts promise a generous and resolutely festive evening in the heart of the medieval city.

8:30pm: ZAZ

Since Je veux in 2010, ZAZ has established herself as a unique voice on the music scene, blending pop, French chanson and jazz with a rare intensity. Her singular voice and authentic universe have won the hearts of thousands of fans around the world. In 2025, she returns with her sixth album, intimate and profoundly human, a record acclaimed by the critics and adored by the public. Buoyed by a sold-out tour around the world, ZAZ is also gearing up to set festivals alight this summer. On stage, she is both generous and moving, capable of transmitting an electrifying energy while touching deep within. On stage, ZAZ offers a unique moment, full of emotion and sincerity.

10pm: Claudio Capeo

A multi-award-winning artist with over 1.5 million albums sold, Claudio Capéo has established himself as one of the most singular and beloved voices on the French music scene. One day, all sadness will come to an end , wrote one of the great poets of the 21st century. Listening to his new album, you’d be surprised to think that Claudio Capéo had written the soundtrack. For behind the gentle melancholy of his songs always lurks a glimmer of hope, an energy that uplifts and rallies. With his latest opus, Nouveau souffle , available since November 21, 2025, Claudio delivers a testimony of rare sincerity. This new breath , the breath of an accordion or refurbished lungs, is there to carry the word of those left behind (Speranza, Qui a dit ça) and help them to sing, to shout out their dreamed, fantasized way out.

