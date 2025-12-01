FESTIVAL DE CARCASSONNE ASAF AVIDAN Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE ASAF AVIDAN

Asaf Avidan, son univers singulier et son intensité scénique rare, sont à l’affiche du Festival de Carcassonne 2026 ! Une soirée d’exception, pleine d’émotions et de frissons, à vivre sous les étoiles de la Cité Médiévale !

Asaf Avidan est de retour. Pour la première fois depuis trois ans, l’artiste met de côté ses concerts intimistes pour retrouver la scène entouré d’un groupe au complet. Et ce retour s’annonce retentissant non pas un, mais deux nouveaux albums verront bientôt le jour.

Salué pour sa musique singulière, sa voix bouleversante, ses textes poétiques et sa présence scénique désormais mythique, Avidan propose un tout nouveau spectacle. Une mise en scène théâtrale accueillera un vaste mélange de styles — folk, jazz, blues, rock, pop, et même rap — dans un show qui puise à la fois dans son riche répertoire et dans ses créations les plus récentes. Le New York Times a un jour résumé l’essence de l’artiste ainsi Un artiste qui écrit comme Leonard Cohen, chante comme Robert Plant, et possède le charisme d’un danseur de cabaret . Et si cette comparaison est plus qu’élogieuse, Asaf Avidan s’est imposé, au fil des années, comme une figure unique, inclassable, totalement lui-même. Artiste jusqu’au bout des doigts, il continue de refuser l’usage d’ordinateurs, d’auto-tune ou de playbacks chaque concert est une véritable performance en direct, brute et sincère, où l’émotion est à l’état pur. Une expérience rare, portée par l’un des performers les plus marquants de sa génération.

Asaf Avidan, with his singular universe and rare stage intensity, is on the bill for the Carcassonne 2026 Festival! An exceptional evening of thrills and chills, under the stars of the medieval city!

Asaf Avidan is back. For the first time in three years, the artist puts aside his intimate concerts to return to the stage surrounded by a full band. And his comeback promises to be a resounding one: not one, but two new albums are soon to be released.

Acclaimed for his singular music, moving voice, poetic lyrics and now legendary stage presence, Avidan presents a brand new show. A theatrical setting will host a vast mix of styles folk, jazz, blues, rock, pop and even rap in a show that draws on both his rich repertoire and his most recent creations. The New York Times once summed up the essence of the artist as follows: An artist who writes like Leonard Cohen, sings like Robert Plant, and has the charisma of a cabaret dancer . And if this comparison is anything to go by, Asaf Avidan has established himself over the years as a unique, unclassifiable figure, totally himself. An artist to his fingertips, he continues to refuse the use of computers, auto-tune or playbacks: each concert is a genuine live performance, raw and sincere, where emotion is at its purest. A rare experience, brought to life by one of the most outstanding performers of his generation.

