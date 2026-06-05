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LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Carcassonne

LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Carcassonne

LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Carcassonne samedi 8 août 2026.

Adresse : 79 Rue du Docteur Albert Tomey

Ville : 11000 Carcassonne

Département : Aude

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Carcassonne

LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, des concerts d’orgues dans le cadre des Vents d’Anges

08 août GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Nathan LAUBE ( New-York ). OEuvres de Saint-Saens, Vierne, Duruflé
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79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15  pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers organ concerts at Saint-Vincent church, as part of the Vents d’Anges festival

august 08: GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Nathan LAUBE ( New-York ). Works by Saint-Saens, Vierne, Duruflé

L’événement LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-05 par

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