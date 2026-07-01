« La Cité, récit en images », Château et remparts de la cité de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

« La Cité, récit en images » 1 septembre 2026 – 31 janvier 2027 Château et remparts de la cité de Carcassonne Aude

– Jusqu’au 30 septembre 2026 :

Tarif individuel : 19€

– Du 1er octobre 2026 au 31 mars 2027

Tarif individuel : 13€

– Gratuité

Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) 18-25

ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:30:00+02:00

Fin : 2027-01-31T09:30:00+01:00 – 2027-01-31T17:00:00+01:00

Entre histoire et imaginaire, la cité de Carcassonne n’a cessé de se transformer… autant dans la réalité que dans les regards portés sur elle. L’exposition « La Cité, récit en images » invite à parcourir cette évolution fascinante à travers les représentations qui ont façonné sa légende.

La Cité, récit en images

L’exposition retrace l’évolution de la Cité de Carcassonne à travers un riche ensemble d’images : dessins, manuscrits, photographies, tableaux, films… Elle met en lumière la manière dont, de forteresse puissante, elle est devenue un monument emblématique du Moyen Âge, parfois réinterprété dans des usages inattendus : publicités, produits dérivés, supports culturels.

Au tournant du XXe siècle, la Cité s’impose comme l’image d’un Moyen Âge idéalisé et légendaire. Cartes postales, affiches publicitaires, films et téléfilms tournés en décor naturel participent à cette construction. Aujourd’hui encore, de nombreux produits dérivés — objets, bandes dessinées, jeux vidéo — continuent d’alimenter et de diffuser cette représentation.

Pensée pour le grand public, l’exposition s’intègre au parcours de visite permanent. Les nombreuses photographies, témoins de l’évolution de l’image de la Cité au fil du temps, occupent une place centrale dans les collections présentées.

Château et remparts de la cité de Carcassonne 1, rue Viollet-le-Duc, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie https://www.remparts-carcassonne.fr/

Entre histoire et imaginaire, la cité de Carcassonne n’a cessé de se transformer… autant dans la réalité que dans les regards portés sur elle. L’exposition « La Cité, récit en images » invite à cette…

©C. Jeanjean/CMN