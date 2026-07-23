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AGENDA · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE MARC HÉVÉA Carcassonne

mercredi 19 août 2026 · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE MARC HÉVÉA Carcassonne

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE MARC HÉVÉA

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !

Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.

Le Mercredi 19 Août 2026, venez découvrir Marc Hévéa

Énergie solaire et chansons vibrantes ! Un voyage musical entre Nougaro et la variété française.
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie  

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English :

Péniche en Fête is back for its third edition!

Join us every Wednesday in August to enjoy a musical atmosphere by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun and friendly time.

On Wednesday, August 19, 2026, come discover Marc Hévéa

Solar energy and vibrant songs! A musical journey between Nougaro and French pop.

L’événement PÉNICHE EN FÊTE MARC HÉVÉA Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par

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