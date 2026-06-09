NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne
NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne mardi 18 août 2026.
Carcassonne
NOCTURNES DU PONT VIEUX
Rue du Pont Vieux Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez profiter de Nocturnes du Pont Vieux à Carcassonne, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Retrouvez artisans, créateurs et producteurs locaux au cœur de la rue du Pont Vieux.
Concert à partir de 21h .
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Rue du Pont Vieux Carcassonne 11000 Aude Occitanie alassodu11@gmail.com
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English :
Come and enjoy Nocturnes du Pont Vieux in Carcassonne, in a warm and friendly atmosphere.
Meet local craftsmen, designers and producers in the heart of the Rue du Pont Vieux.
Concert from 9pm.
L’événement NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-09 par
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