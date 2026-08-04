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AGENDA · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV Carcassonne

vendredi 21 août 2026 · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV Carcassonne

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Avenue Général Sarrail
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

RUGBY à XV Match de Nationale 1ère Journée

US Carcassonne contre Albi au Stade Albert Domec.
  .

Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie   contact@uscrugby.com

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English :

RUGBY XV National League Match Week 1

US Carcassonne vs. Albi at Stade Albert Domec.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-28 par

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