AGENDA · Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV Carcassonne
vendredi 21 août 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
RUGBY à XV Match de Nationale 1ère Journée
US Carcassonne contre Albi au Stade Albert Domec.
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie contact@uscrugby.com
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English :
RUGBY XV National League Match Week 1
US Carcassonne vs. Albi at Stade Albert Domec.
L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-28 par
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