Informations pratiques

Pieusse

JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST

Rue de l’Eglise Pieusse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Portes ouvertes à l’église Saint-Genest de Pieusse, avec une exposition de photos.

Une visite commentée du village sera également proposée.

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Rue de l’Eglise Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 09 48

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English :

Open house at the Saint-Genest Church in Pieusse, featuring a photo exhibition.

A guided tour of the village will also be offered.

L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST Pieusse a été mis à jour le 2026-07-30 par