JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST Pieusse
dimanche 20 septembre 2026 · Pieusse
Informations pratiques
Pieusse
JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST
Rue de l’Eglise Pieusse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Portes ouvertes à l’église Saint-Genest de Pieusse, avec une exposition de photos.
Une visite commentée du village sera également proposée.
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Rue de l’Eglise Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 09 48
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English :
Open house at the Saint-Genest Church in Pieusse, featuring a photo exhibition.
A guided tour of the village will also be offered.
L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST Pieusse a été mis à jour le 2026-07-30 par
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