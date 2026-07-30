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JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST Pieusse

dimanche 20 septembre 2026 · Pieusse

JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST Pieusse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue de l'Eglise
Ville
11300 Pieusse
Département
Aude
Tarif

Pieusse

JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST

Rue de l’Eglise Pieusse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Portes ouvertes à l’église Saint-Genest de Pieusse, avec une exposition de photos.
Une visite commentée du village sera également proposée.
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Rue de l’Eglise Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 09 48 

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English :

Open house at the Saint-Genest Church in Pieusse, featuring a photo exhibition.
A guided tour of the village will also be offered.

L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINT-GENEST Pieusse a été mis à jour le 2026-07-30 par

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