Pieusse

OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN

À Fourn Pieusse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Apéritif fermier Promenade dans le vignoble, visite de notre cave souterraine suivie d’une dégustation de nos cuvées accompagnée de produits 100% audois.

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À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 15 03

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English :

Apéritif fermier: Stroll through the vineyard, visit our underground cellar, followed by a tasting of our vintages accompanied by 100% Aude products.

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse a été mis à jour le 2026-06-03 par