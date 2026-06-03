OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse
OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse mercredi 12 août 2026.
Pieusse
OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN
À Fourn Pieusse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Apéritif fermier Promenade dans le vignoble, visite de notre cave souterraine suivie d’une dégustation de nos cuvées accompagnée de produits 100% audois.
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À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 15 03
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English :
Apéritif fermier: Stroll through the vineyard, visit our underground cellar, followed by a tasting of our vintages accompanied by 100% Aude products.
L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse a été mis à jour le 2026-06-03 par