OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse
OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse mercredi 29 juillet 2026.
Pieusse
OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN
À Fourn Pieusse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Apéritif fermier Promenade dans le vignoble, visite de notre cave souterraine suivie d’une dégustation de nos cuvées accompagnée de produits 100% audois.
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À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 15 03
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English :
Apéritif fermier: Stroll through the vineyard, visit our underground cellar, followed by a tasting of our vintages accompanied by 100% Aude products.
L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE FOURN Pieusse a été mis à jour le 2026-06-03 par
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