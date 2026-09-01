Informations pratiques

Limoux

JEP 2026 ÉGLISE SAINT-MARTIN

Rue Saint-Martin Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mise en lumière du clocher.

Samedi de 10 h 30 à 18 h, Dimanche de 14 h à 18 h

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Rue Saint-Martin Limoux 11300 Aude Occitanie

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English :

Illumination of the bell tower.

Saturday, 10:30 a.m. to 6 p.m., Sunday, 2 p.m. to 6 p.m

L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux a été mis à jour le 2026-08-13 par