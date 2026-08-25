JEP 2026 Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra route de Meaulnes Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

JEP 2026 Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra

route de Meaulnes Chapelle St Roch Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra à la chapelle St Roch

.

route de Meaulnes Chapelle St Roch Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DAILY BREAD ENCORE Exhibition by Salamandra at the St. Roch Chapel

L’événement JEP 2026 Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-08-22 par Montluçon Tourisme