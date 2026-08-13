Informations pratiques

Graignes-Mesnil-Angot

JEP 2026 Exposition de photographies Graignes et le Mesnil-Angot 1880-1910

1 Rue Désiré Hamelin Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation de reproductions de photographies des deux anciens bourgs à partir de cartes postales ou de documents confiés par les habitants. Des membres de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Graignes Mesnil-Angot seront à votre disposition pour vous faire (re)découvrir des lieux anciens disparus, transformés ou sauvegardés. .

1 Rue Désiré Hamelin Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 56 80 64

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English : JEP 2026 Exposition de photographies Graignes et le Mesnil-Angot 1880-1910

L’événement JEP 2026 Exposition de photographies Graignes et le Mesnil-Angot 1880-1910 Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô