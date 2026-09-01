Informations pratiques

Gruissan

JEP 2026 JOURNÉES DU PATRIMOINE À GRUISSAN

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine 2026

À Gruissan, le Patrimoine se conjugue au présent du mode festif et se décline au pluriel pour faire le récit de notre environnement architectural, artistique et naturel. De nombreuses associations sont mobilisées pour valoriser nos trésors gruissanais, connus ou cachés, d’hier ou d’aujourd’hui.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

-> Journée-village , accès libre

Parcours des panneaux du patrimoine

Ces panneaux bilingues français/occitan racontent l’histoire des lieux, des bâtiments et des personnages qui ont façonné Gruissan.

Journée, stand d’accueil de la ville

Distribution du programme et informations sur les animations du week-end.

LES ANIMATIONS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Parking du Moulin à 10h (durée 1h15)

-> Visite théâtralisée Les Visites Épiques

Partez à la découverte du patrimoine gruissanais lors d’une visite théâtralisée où l’Histoire prend vie grâce à des personnages hauts en couleur.

Mairie, salle des Mariages à 10h (durée 1h)

-> Conférence La grotte de la Crouzade

L’archéologue Thibaut Saos vous invite à découvrir les richesses préhistoriques de la grotte de la Crouzade à travers

une conférence illustrée de moulages manipulables.

Mairie, salle des Mariages à 15h30

-> Conférence Le Cercle Occitan

Une rencontre avec Laurent Grotti autour de la langue occitane et de son importance dans le patrimoine vivant d’aujourd’hui

à quoi sert de parler Occitan aujourd’hui ?

Église à 18h

-> Concert Quatuor de cuivres

La Tramontane , M.Perrin.

LES EXPOSITIONS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

-> Galerie Pic’Sel de 10h30 à 13h et de 14h à 18h.

-> Galerie Laurent Monestier, rue Espert, aux horaires de la galerie.

->Juliette Céramique, 7 Grand’rue, aux horaires de la boutique.

-> Art & Lio, 12 rue du Filoir de 8h à 12h et de 14h à 19h.

-> Espace d’Art Contemporain jusqu’au 27 septembre exposition Joan Miró La révolution en couleur.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Parvis de la mairie de 9h à 12h et de 14h à 18h.

-> Exposition Gruissan Nature Riche

Port antique site archéologique .

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Parvis de la mairie de 9h à 12h et de 14h à 18h.

-> Exposition patrimoniale de l’association Gruissan d’Autrefois.

-> Exposition Gruissan Nature Riche Port antique site archéologique .

LES VISITES GUIDÉES

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Ile Saint-Martin à 10h30 et 15h30

-> Visite guidée des fouilles archéologiques par le GRASG (durée 1h30).

-> Moulin à huile, chemin de l’horte de Nadalet de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h . Visite libre du moulin

Rendez-vous devant l’église

-> Visites par Gruissan d’Autrefois 10h Visite du quartier des pêcheurs et de la Prud’homie.

->14h30 Visite de l’église et de la Prud’homie.

Maison de la Narbonnaise et Grand Castelou ouverts tout le week-end.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Roc de Conilhac de 9h à 12h

->Observation de la migration des rapaces avec la LPO Occitanie. Pas de réservation.

Route de l’Ayrolle de 10h à 16h

->Les Blockhaus de Graniès, Visites guidées et libres proposées par le Patrimoine Militaire Gruissanais.

Réservation sur place.

Vieux-Port, toute la matinée

-> Mary Flore, présentation de l’histoire du vieux gréement et montée à bord.

Église du village à 16h

-> Visite du château de Gruissan proposée par Gruissan Tourisme. RDV devant l’entrée de l’église. Pas de réservation.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Office de Tourisme à 16h

-> Visite guidée du Port de Gruissan proposée par Gruissan Tourisme.

RDV à l’Office de Tourisme. Pas de réservation.

.

Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 65 09 10 espaceartcontemporain@ville-gruissan.fr

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English :

European Heritage Days 2026

In Gruissan, heritage takes on a festive character in the present and manifests itself in many forms to tell the story of our architectural, artistic, and natural environment. Numerous organizations are working together to highlight Gruissan’s treasures—both well-known and hidden, from the past and the present.

SATURDAY, THE 19TH, AND SUNDAY, THE 20TH

-> Village Day, free admission

Heritage Sign Trail

These bilingual French/Occitan signs tell the story of the places, buildings, and people who have shaped Gruissan.

Throughout the day, town information booth

Program distribution and information on weekend events.

EVENTS

SATURDAY, SEPTEMBER 19

Moulin Parking Lot at 10 a.m. (duration: 1 hour 15 minutes)

-> Theatrical Tour: The Epic Tours

Set out to discover Gruissan’s heritage during a theatrical tour where history comes to life thanks to colorful characters.

Town Hall, Wedding Hall at 10:00 a.m. (duration: 1 hour)

-> Lecture: The Crouzade Cave

Archaeologist Thibaut Saos invites you to discover the prehistoric treasures of the Crouzade Cave through

a lecture featuring hands-on casts.

Town Hall, Wedding Hall at 3:30 p.m.

-> Lecture: The Occitan Circle

A discussion with Laurent Grotti on the Occitan language and its importance in today’s living heritage:

%AB What is the point of speaking Occitan today? %BB

Church at 6:00 p.m.

-> Brass Quartet Concert

%AB “La Tramontane” %BB, M. Perrin.

EXHIBITIONS

SATURDAY, THE 19TH, AND SUNDAY, THE 20TH

-> Pic’Sel Gallery from 10:30 a.m. to 1:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

-> Laurent Monestier Gallery, Rue Espert, during gallery hours.

-> Juliette Céramique, 7 Grand’rue, during store hours.

-> Art & Lio, 12 rue du Filoir, from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 7:00 p.m.

-> Espace d’Art Contemporain through September 27: Joan Miró exhibition—“The Revolution in Color.”

SATURDAY, SEPTEMBER 19

Town Hall Plaza from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.

-> “Gruissan Nature Riche” Exhibition:

“Ancient Port Archaeological Site.”

SUNDAY, SEPTEMBER 20

Town Hall Plaza from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.

-> Heritage exhibition by the Gruissan d’Autrefois association.

-> “Gruissan Nature Riche” Exhibition: %AB Ancient Port archaeological site %BB.

GUIDED TOURS

SATURDAY, SEPTEMBER 19, AND SUNDAY, SEPTEMBER 20

Ile Saint-Martin at 10:30 a.m. and 3:30 p.m.

-> Guided tour of the archaeological excavations by GRASG (duration: 1 hour 30 minutes).

-> Oil mill, Chemin de l’Horte de Nadalet, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2:30 p.m. to 7:00 p.m. Self-guided tour of the mill

Meet in front of the church

-> Tours by Gruissan d’Autrefois: 10:00 a.m. Tour of the fishermen’s quarter and the Prud’homie.

-> 2:30 p.m. Tour of the church and the Prud’homie.

Maison de la Narbonnaise and Grand Castelou open all weekend.

SATURDAY, SEPTEMBER 19

Roc de Conilhac from 9:00 a.m. to 12:00 p.m.

-> Observe the migration of birds of prey with the LPO Occitanie. No reservations required.

Route de l’Ayrolle from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

->The Graniès Blockhouses: guided and self-guided tours offered by the Gruissan Military Heritage Association.

Reservations on site.

Old Port, all morning

-> Mary Flore: presentation on the history of the old schooner and a tour aboard.

Village church at 4:00 p.m.

-> Tour of Gruissan Castle organized by Gruissan Tourisme. Meet in front of the church entrance. No reservations required.

SUNDAY, SEPTEMBER 20

Tourist Office at 4:00 p.m.

-> Guided tour of the Port of Gruissan organized by Gruissan Tourisme.

Meet at the Tourist Office. No reservation required.

L’événement JEP 2026 JOURNÉES DU PATRIMOINE À GRUISSAN Gruissan a été mis à jour le 2026-08-19 par