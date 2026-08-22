JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Maison de la Négritude Champagney
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Négritude · Champagney
Informations pratiques
Champagney
JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme
Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Comme chaque année, la Maison de la Négritude vous accueille gratuitement pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, entrée gratuite de 14h à 18h et visite libre de l’exposition temporaire.
Cette année une exposition Photo et appareil d’autrefois sera disponible dans la salle d’expo de la Maison, ouverte au public de 10h à 12h et de 14h à 18h le dimanche uniquement. .
Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 25 45 musee@champagney.fr
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English : JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme
L’événement JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME