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AGENDA · Champagney

JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Maison de la Négritude Champagney

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Négritude · Champagney

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison de la Négritude
Adresse
24 grande rue
Ville
70290 Champagney
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagney

JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme

Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Comme chaque année, la Maison de la Négritude vous accueille gratuitement pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, entrée gratuite de 14h à 18h et visite libre de l’exposition temporaire.
Cette année une exposition Photo et appareil d’autrefois sera disponible dans la salle d’expo de la Maison, ouverte au public de 10h à 12h et de 14h à 18h le dimanche uniquement.   .

Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 25 45  musee@champagney.fr

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English : JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme

L’événement JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME

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