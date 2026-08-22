JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Maison de la Négritude Champagney

Informations pratiques

Champagney

JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme

Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Comme chaque année, la Maison de la Négritude vous accueille gratuitement pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, entrée gratuite de 14h à 18h et visite libre de l’exposition temporaire.

Cette année une exposition Photo et appareil d’autrefois sera disponible dans la salle d’expo de la Maison, ouverte au public de 10h à 12h et de 14h à 18h le dimanche uniquement. .

Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 25 45 musee@champagney.fr

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English : JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme

L’événement JEP 2026 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Champagney a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME