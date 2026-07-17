Journées européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme de Champagney, Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, Champagney
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme · Champagney
Informations pratiques
Journées européennes du Patrimoine Visite libre de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme de Champagney 19 et 20 septembre Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter gratuitement la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, lieu de mémoire autour de l’esclavage des Noirs, qui rappelle que les habitants de Champagney condamnèrent cette forme d’esclavage dès 1789.
A cette occasion, vous pourrez également découvrir la vitrine éphémère consacrée au thème « Objets d’Afrique et d’Haïti ».
Dans l’extension du musée, la commission municipale culture et patrimoine vous proposera également de découvrir une exposition de photographies anciennes sur Champagney
Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 24 Grande rue, 70290 Champagney Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 23 25 45 http://www.maisondelanegritude.fr Lieu de mémoire autour de l’article 29 du cahier de doléances de Champagney dans lequel les habitants ont demandé l’abolition de l’esclavage, la Maison de la Négritude évoque cette tragédie de l’histoire de l’esclavage des noirs et les violations des Droits de l’Homme aujourd’hui. Départementale 4 depuis Ronchamp, ligne ter Belfort/Vesoul ou Epinal/Belfort arrêt Champagney. La gare se trouve à environ 1,5 km de la Maison de la Négritude.
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour **visiter gratuitement la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme,** lieu de mémoire autour de l’esclavage des Noirs, qui rappelle que les…
© Maison de la Négritude
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