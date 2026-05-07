Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney

Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney samedi 22 août 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 70290 Champagney

Département : Haute-Saône

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagney

Concert de variété Des chansons plein la tête

Salle des fêtes Champagney Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert de variété Des chansons plein la tête , avec des artistes TV. Samedi 22 août à 20h30, dans la salle des fêtes de Champagney.
Tarif 15€/adulte 10€ -12 ans
Réservation au 06 15 65 23 37   .

Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de variété Des chansons plein la tête

L’événement Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME

À voir aussi à Champagney (Haute-Saône)