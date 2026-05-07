Champagney

Concert de variété Des chansons plein la tête

Salle des fêtes Champagney Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert de variété Des chansons plein la tête , avec des artistes TV. Samedi 22 août à 20h30, dans la salle des fêtes de Champagney.

Tarif 15€/adulte 10€ -12 ans

Réservation au 06 15 65 23 37 .

Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37

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English : Concert de variété Des chansons plein la tête

L’événement Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME