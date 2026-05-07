Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney
Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney samedi 22 août 2026.
Champagney
Concert de variété Des chansons plein la tête
Salle des fêtes Champagney Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert de variété Des chansons plein la tête , avec des artistes TV. Samedi 22 août à 20h30, dans la salle des fêtes de Champagney.
Tarif 15€/adulte 10€ -12 ans
Réservation au 06 15 65 23 37 .
Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37
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English : Concert de variété Des chansons plein la tête
L’événement Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME
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