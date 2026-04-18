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Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre Place de la mairie Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre Place de la mairie Champagney vendredi 21 août 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 40 rue Louis Pergaud

Ville : 70290 Champagney

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

L’ACCA de Plancher-Bas organise, en lien avec la commune, une soirée sanglier à la broche. Vendredi 31 juillet à partir de 18h30. Animation musicale avec Drôle de rencontre
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Réservation avant le 8 août au 06 80 90 63 19   .

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 63 19 

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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME

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