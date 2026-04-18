Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre Place de la mairie Champagney vendredi 21 août 2026.

Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’ACCA de Plancher-Bas organise, en lien avec la commune, une soirée sanglier à la broche. Vendredi 31 juillet à partir de 18h30. Animation musicale avec Drôle de rencontre

Entrée gratuite et ouverte à tous.

Réservation avant le 8 août au 06 80 90 63 19 .

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 63 19

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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Sanglier à la broche avec Drôle de rencontre Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME