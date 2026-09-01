UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Couleuvre

JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Manufacture de Porcelaine Couleuvre

samedi 19 septembre 2026 · Manufacture de Porcelaine · Couleuvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Manufacture de Porcelaine
Adresse
2 rue de la Fabrique
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier
Tarif

Couleuvre

JEP 2026 Manufacture de Porcelaine

Manufacture de Porcelaine 2 rue de la Fabrique Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Portes ouvertes à la manufacture de Couleuvre.
Exposition d’un artiste dans le Hall de l’usine.
  .

Manufacture de Porcelaine 2 rue de la Fabrique Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 43 45  contact@manufacturedecouleuvre.gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House at the Couleuvre factory.
Art exhibition in the factory lobby.

L’événement JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Couleuvre (Allier)