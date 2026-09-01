JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Manufacture de Porcelaine Couleuvre
samedi 19 septembre 2026 · Manufacture de Porcelaine · Couleuvre
Informations pratiques
Couleuvre
JEP 2026 Manufacture de Porcelaine
Manufacture de Porcelaine 2 rue de la Fabrique Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Portes ouvertes à la manufacture de Couleuvre.
Exposition d’un artiste dans le Hall de l’usine.
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Manufacture de Porcelaine 2 rue de la Fabrique Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 43 45 contact@manufacturedecouleuvre.gmail.com
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English :
Open House at the Couleuvre factory.
Art exhibition in the factory lobby.
L’événement JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme
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