JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Manufacture de Porcelaine Couleuvre

Informations pratiques

Couleuvre

JEP 2026 Manufacture de Porcelaine

Manufacture de Porcelaine 2 rue de la Fabrique Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Portes ouvertes à la manufacture de Couleuvre.

Exposition d’un artiste dans le Hall de l’usine.

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Manufacture de Porcelaine 2 rue de la Fabrique Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 43 45 contact@manufacturedecouleuvre.gmail.com

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English :

Open House at the Couleuvre factory.

Art exhibition in the factory lobby.

L’événement JEP 2026 Manufacture de Porcelaine Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme