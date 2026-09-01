Informations pratiques

Limoux

JEP 2026 MUSÉE DU PIANO

2 Place du 22 Septembre Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du piano sera en accès libre et gratuit, et ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

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2 Place du 22 Septembre Limoux 11300 Aude Occitanie +33 9 63 68 34 54 contact@museedupiano.eu

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English :

During the European Heritage Days, the piano museum will be open free of charge, from 10 am to 12 pm and from 3 pm to 6:30 pm.

L’événement JEP 2026 MUSÉE DU PIANO Limoux a été mis à jour le 2026-08-07 par