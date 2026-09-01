JEP 2026 MUSÉE DU PIANO Limoux
dimanche 20 septembre 2026 · Limoux
Informations pratiques
Limoux
JEP 2026 MUSÉE DU PIANO
2 Place du 22 Septembre Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du piano sera en accès libre et gratuit, et ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
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2 Place du 22 Septembre Limoux 11300 Aude Occitanie +33 9 63 68 34 54 contact@museedupiano.eu
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English :
During the European Heritage Days, the piano museum will be open free of charge, from 10 am to 12 pm and from 3 pm to 6:30 pm.
L’événement JEP 2026 MUSÉE DU PIANO Limoux a été mis à jour le 2026-08-07 par
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