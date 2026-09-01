JEP 2026 Musée Urbain Cabrol Villefranche-de-Rouergue
samedi 19 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
JEP 2026 Musée Urbain Cabrol
Place de la Fontaine Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le musée Urbain Cabrol à l’occasion des journées européennes du patrimoine.
Le musée présente l’art, l’archéologie et l’histoire du territoire, depuis les premières occupations jusqu’au début du XXe siècle. Il accueille également l’exposition de photographies Les français par Yann Arthus-Bertrand et l’exposition temporaire La cuisine médiévale
Visite libre samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h .
Place de la Fontaine Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
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English :
Come and discover the Musée Urbain Cabrol on the occasion of the European Heritage Days.
L’événement JEP 2026 Musée Urbain Cabrol Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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