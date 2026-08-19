AGENDA · Machecoul-Saint-Même
JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE Machecoul-Saint-Même
samedi 19 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
EGLISE SAINT-MAXIME
Passez découvrir les trésors de cette église. .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 78 50 77
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English :
SAINT-MAXIME CHURCH
L’événement JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Sud Retz Atlantique
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