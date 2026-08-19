Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

EGLISE SAINT-MAXIME

Passez découvrir les trésors de cette église. .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 78 50 77

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English :

SAINT-MAXIME CHURCH

L’événement JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Sud Retz Atlantique