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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE Machecoul-Saint-Même

samedi 19 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

EGLISE SAINT-MAXIME
Passez découvrir les trésors de cette église.   .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 78 50 77 

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English :

SAINT-MAXIME CHURCH

L’événement JEP 2026 PATRIMOINE RELIGIEUX ET FUNERAIRE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Sud Retz Atlantique

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