Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU

Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU

Pour les marcheurs 8, 11, 15 ou 20 km

Circuit PMR: 4.8 km

Pour les cyclistes ( VTT, GRAVEL) 22, 40 ou 57 km

Ravitaillement et boissons prévus ( rapporter votre gobelet) .

Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 59 93 44 avtenumemois@orange.fr

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English :

26th Hike in the Tenu Valley

L’événement 26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique