26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU Machecoul-Saint-Même
dimanche 30 août 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU
Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU
Pour les marcheurs 8, 11, 15 ou 20 km
Circuit PMR: 4.8 km
Pour les cyclistes ( VTT, GRAVEL) 22, 40 ou 57 km
Ravitaillement et boissons prévus ( rapporter votre gobelet) .
Rue des Chênes Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 59 93 44 avtenumemois@orange.fr
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English :
26th Hike in the Tenu Valley
L’événement 26 EME RANDO DE LA VALLEE DU TENU Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique
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