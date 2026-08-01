Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

DEUXIEME SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING LA RABINE

À partir de 21h, prolongez la soirée avec un karaoké dans une ambiance chaleureuse et festive ! Repas et soirée ouverts à tous, campeurs et visiteurs extérieurs.

Réservation obligatoire. .

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 30 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SECOND GRILLED PORK EVENING AT LA RABINE CAMPSITE

L’événement SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Sud Retz Atlantique