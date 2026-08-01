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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE Machecoul-Saint-Même

mercredi 19 août 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Allée de la Rabine
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

DEUXIEME SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING LA RABINE
À partir de 21h, prolongez la soirée avec un karaoké dans une ambiance chaleureuse et festive ! Repas et soirée ouverts à tous, campeurs et visiteurs extérieurs.
Réservation obligatoire.   .

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 30 48 

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English :

SECOND GRILLED PORK EVENING AT LA RABINE CAMPSITE

L’événement SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Sud Retz Atlantique

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