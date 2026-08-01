SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE Machecoul-Saint-Même
mercredi 19 août 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
DEUXIEME SOIREE COCHON GRILLE AU CAMPING LA RABINE
À partir de 21h, prolongez la soirée avec un karaoké dans une ambiance chaleureuse et festive ! Repas et soirée ouverts à tous, campeurs et visiteurs extérieurs.
Réservation obligatoire. .
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 30 48
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English :
SECOND GRILLED PORK EVENING AT LA RABINE CAMPSITE
L’événement SOIREE COCHON GRILLE ET KARAOKE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Sud Retz Atlantique
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