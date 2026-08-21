Informations pratiques

Tauriac-de-Naucelle

JEP 2026 Viaduc du Viaur Centenaire de la mort de Paul Bodin

Route du Gô Tauriac-de-Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des journées européennes du patrimoine dévoilement des plaques à 11h30

Animations pour petits et grands toute la journée. Repas au profit de imagine for margo dans le cadre de Septembre en Or (mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques. Repas à partir de 12h30, animé par les Fanfarons du Naucellois. Entrée Aligot/Saucisse Fromage Dessert, réservation obligatoire pour le repas. Présence de montgolfières si la météo le permet.

09h Balades 8 km

10h Course d’orientation, initiation à partir de 10h & jeux en bois 20 .

Route du Gô Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 24 12 02 47

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English :

%C0 As part of European Heritage Days: Unveiling of the plaques at 11:30 a.m.

L’événement JEP 2026 Viaduc du Viaur Centenaire de la mort de Paul Bodin Tauriac-de-Naucelle a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)