Visite guidée « le Viaduc du Viaur, géant d’acier, génie humain », Viaduc du Viaur, Tauriac-de-Naucelle

Informations pratiques

Visite guidée « le Viaduc du Viaur, géant d’acier, génie humain » Samedi 19 septembre, 10h30 Viaduc du Viaur Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Trait d’union entre les départements de l’Aveyron et du Tarn, le viaduc du Viaur est avant tout un projet audacieux porté par l’ingénieur Paul Bodin.

Véritable prouesse technique mettant en valeur les nouvelles technologies de l’époque, ce pont ferroviaire relie les rives abruptes du Viaur. Sa structure métallique blanche s’intègre harmonieusement au décor naturel de la vallée, profonde et sauvage.

Long de 460 mètres, doté d’un arc de 220 mètres et culminant à 116 mètres au-dessus du lit de la rivière, cet ouvrage en acier, élégant et novateur, surpassa même le projet de Gustave Eiffel.

Depuis différents points de vue sur le viaduc et grâce aux explications de votre guide, l’œuvre de Paul Bodin n’aura plus de secrets pour vous.

Départ à 10h30. Rendez-vous 15 minutes avant. Covoiturage à prévoir.

Durée : 1h30.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Pays Ségali.

Pour prolonger la découverte du Ségala, parcourez en voiture le circuit touristique « Le Ségala, terre de nuances », qui passe par le viaduc.

Viaduc du Viaur Viaduc, 12800 Tauriac-de-Naucelle Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie http://www.aveyron-segala-tourisme.com/fr/decouverte/patrimoine_civil.php Le viaduc de Viaur est situé sur les communes de Tauriac-de-Naucelle (Aveyron) et Tanus (Tarn).

C’est d’abord un viaduc ferroviaire, construit entre 1895 et 1902 par l’ingénieur Paul Bodin. Il est conçu selon la technique des arcs équilibrés, similaire à celle utilisée pour la Tour Eiffel ou le viaduc de Garabit. Cet ouvrage métallique à arche unique de 220 mètres a permis à la voie ferrée Carmaux/Rodez de franchir les gorges du Viaur. Long de 460 mètres et haut de 116 mètres, c’est l’un des plus fameux ouvrages d’art des chemins de fer français. Il a joué un rôle essentiel en rompant l’isolement du Ségala, notamment au niveau agricole.

Le viaduc de Viaur est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 28 décembre 1984. De mars 2014 à décembre 2015, il a fait l’objet d’une rénovation et d’une remise en peinture. Le viaduc du Viaur est situé à 3 km de Tanus et est accessible par une route départementale laquelle arrive à proximité de l’édifice, côté Tarn.

Trait d’union entre les départements de l’Aveyron et du Tarn, le Viaduc du Viaur est avant toute chose un projet audacieux porté par l’ingénieur Paul Bodin.

© Patrice Geniez