JEP 2026 Visite commentée de l’Eglise des Augustins Villefranche-de-Rouergue
samedi 19 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
JEP 2026 Visite commentée de l’Eglise des Augustins
Place du Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’ancienne église conventuelle des Augustins édifiée au début du XVIe siècle et son mobilier.
L’édifice abrite un riche mobilier liturgique des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, parmi lequel figure une exceptionnelle série de vitraux néogothiques, réalisée au XIXᵉ siècle, à l’époque du renouveau de cet art. La visite permettra également de découvrir le projet de restauration et de mise en valeur du site, avec un focus sur la restitution des anciennes limites de l’enclos conventuel et du promenoir. Les objectifs de l’opération, les choix patrimoniaux retenus ainsi que les différentes phases du chantier seront exposés afin de mieux comprendre les enjeux de préservation, de transmission et de valorisation de ce patrimoine exceptionnel.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à18h
Visite commentée samedi et dimanche à 10h30 et à 14h30 .
Place du Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
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English :
Come and discover the former Augustinian convent church, built in the early 16th century, and its furnishings.
L’événement JEP 2026 Visite commentée de l’Eglise des Augustins Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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