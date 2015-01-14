Informations pratiques

La Richardais

JEP 2026 Visite du barrage de la Rance

Espace EDF Odyssélec La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous donnant la chance d’entrer dans l’usine sous-marine de La Rance de la salle des machines à la salle des commandes, vous aurez un bel aperçu de cette installation unique en Europe.

Visites commentées d’1 h 30, samedi 19 et dimanche 20 septembre

– à 10 h

– à 11 h 45

– à 14 h 15

– à 16 h

À noter que cette visite est une immersion au cœur d’une installation industrielle ce qui nécessite de se conformer à quelques règles

– visite autorisée à partir de 8 ans

– pièce d’identité en cours de validité à présenter le jour de la visite

– port de vêtements couvrants (jambes et manches longues) et de chaussures plates et closes le non-respect de cette consigne entraînera un refus d’accès au site.

Inscription obligatoire sur le site d’EDF. .

Espace EDF Odyssélec La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 37 14

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English :

L’événement JEP 2026 Visite du barrage de la Rance La Richardais a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme