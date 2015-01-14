UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Richardais

JEP 2026 Visite du barrage de la Rance La Richardais

samedi 19 septembre 2026 · La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Espace EDF Odyssélec
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

JEP 2026 Visite du barrage de la Rance

Espace EDF Odyssélec La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous donnant la chance d’entrer dans l’usine sous-marine de La Rance de la salle des machines à la salle des commandes, vous aurez un bel aperçu de cette installation unique en Europe.

Visites commentées d’1 h 30, samedi 19 et dimanche 20 septembre

– à 10 h
– à 11 h 45
– à 14 h 15
– à 16 h

À noter que cette visite est une immersion au cœur d’une installation industrielle ce qui nécessite de se conformer à quelques règles
– visite autorisée à partir de 8 ans
– pièce d’identité en cours de validité à présenter le jour de la visite
– port de vêtements couvrants (jambes et manches longues) et de chaussures plates et closes le non-respect de cette consigne entraînera un refus d’accès au site.

Inscription obligatoire sur le site d’EDF.   .

Espace EDF Odyssélec La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 37 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 Visite du barrage de la Rance La Richardais a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)