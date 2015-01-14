JEP 2026 Visite du barrage de la Rance La Richardais
samedi 19 septembre 2026 · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
JEP 2026 Visite du barrage de la Rance
Espace EDF Odyssélec La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026
Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous donnant la chance d’entrer dans l’usine sous-marine de La Rance de la salle des machines à la salle des commandes, vous aurez un bel aperçu de cette installation unique en Europe.
Visites commentées d’1 h 30, samedi 19 et dimanche 20 septembre
– à 10 h
– à 11 h 45
– à 14 h 15
– à 16 h
À noter que cette visite est une immersion au cœur d’une installation industrielle ce qui nécessite de se conformer à quelques règles
– visite autorisée à partir de 8 ans
– pièce d’identité en cours de validité à présenter le jour de la visite
– port de vêtements couvrants (jambes et manches longues) et de chaussures plates et closes le non-respect de cette consigne entraînera un refus d’accès au site.
Inscription obligatoire sur le site d’EDF. .
Espace EDF Odyssélec La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 37 14
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English :
L’événement JEP 2026 Visite du barrage de la Rance La Richardais a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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