Informations pratiques

Centrès

JEP 2026 Visite du château médiéval de Taurines

2002 Taurines Centrès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter le château de Taurines, lieu de patrimoine et de culture.

Château de Taurines acheté par la commune en 1981 et restauré par une association de bénévoles artisans et compagnons tailleur de pierre. Escalier à vis creux avec clé de voûte suspendue, cheminée sculptée et porte monumentale …

Exposition d’art contemporain depuis 40ans avec une salle dédiée à une rétrospective des artistes et des travaux de restauration.

Exposition de Barbara Schroeder A l’orée des champs

Château en balade avec de grands formats de photos de tableaux ou d’installations

Chemin de la farine avec tout le long des épouvantails fabriqués par les habitants ou les élèves des écoles environnantes.

Commune ayant reçue la reconnaissance Territoire de Culture .

2002 Taurines Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 28 47

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English :

Come visit Taurines Castle, a place of heritage and culture.

L’événement JEP 2026 Visite du château médiéval de Taurines Centrès a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)