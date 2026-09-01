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JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château

samedi 19 septembre 2026 · Rennes-le-Château

JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
11190 Rennes-le-Château
Département
Aude
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Rennes-le-Château

JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE

Rennes-le-Château Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites du domaine de l’Abbé Saunière
Tarif préférentiel dans le cadre des Journées du Patrimoine 5 €
  .

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 4 68 31 38 85  tourisme.rlc@orange.fr

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English :

Tours of the Abbé Saunière estate:
Special rate during Heritage Days: 5 ?

L’événement JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-08-18 par

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