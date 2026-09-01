JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Rennes-le-Château
Informations pratiques
Rennes-le-Château
JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE
Rennes-le-Château Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites du domaine de l’Abbé Saunière
Tarif préférentiel dans le cadre des Journées du Patrimoine 5 €
.
Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 4 68 31 38 85 tourisme.rlc@orange.fr
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English :
Tours of the Abbé Saunière estate:
Special rate during Heritage Days: 5 ?
L’événement JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-08-18 par
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