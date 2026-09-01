Informations pratiques

Rennes-le-Château

JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE

Rennes-le-Château Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites du domaine de l’Abbé Saunière

Visite guidée à 14h- 6€

Visite libre à tarif préférentiel dans le cadre des Journées du Patrimoine 5 €

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Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 4 68 31 38 85 tourisme.rlc@orange.fr

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English :

Tours of the Abbé Saunière Estate:

Guided tour at 2:00 p.m. 6?

Self-guided tour special rate during Heritage Days: 5 ?

L’événement JEP 2026 VISITE DU DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-08-18 par