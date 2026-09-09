JEP 2026 Visite guidée de l’église Saint-Léonard quai de la Planchette Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

JEP 2026 Visite guidée de l’église Saint-Léonard

quai de la Planchette Rendez-vous Parvis de la Lieutenance Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’histoire de cette église en plein cœur de Honfleur

Visite organisée par la Lieutenance de Honfleur dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Visite guidée de l’église Saint-Léonard De la grande à la petite histoire

L’église Saint-Léonard, un joyau gothique au cœur de Honfleur

Située à l’entrée du centre historique, l’église Saint-Léonard est l’un des monuments emblématiques de Honfleur. Édifiée à la fin du XVe siècle sur les ruines d’un édifice plus ancien détruit pendant la guerre de Cent Ans, elle séduit par son élégante façade gothique flamboyante, ornée de fines sculptures et d’un remarquable portail richement décoré.

Son clocher octogonal, reconstruit au XVIIIe siècle, s’élève au-dessus des toits du quartier et offre un repère visuel unique depuis les ruelles alentour. À l’intérieur, la lumière douce des vitraux modernes joue sur les voûtes de pierre et met en valeur un mobilier varié, témoin de la foi et de l’histoire des Honfleurais.

Lieu de culte toujours vivant, Saint-Léonard accueille concerts, offices et visites tout au long de l’année. La place Saint-Léonard, animée par ses terrasses et son marché, forme un écrin charmant pour cette église, à la fois patrimoniale et conviviale, où se mêlent spiritualité, art et vie locale. .

quai de la Planchette Rendez-vous Parvis de la Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 Visite guidée de l’église Saint-Léonard

Discover the history of this church in the heart of Honfleur

L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’église Saint-Léonard Honfleur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Honfleur-Beuzeville