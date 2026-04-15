JEP 2026 VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX Lagrasse
JEP 2026 VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX Lagrasse dimanche 20 septembre 2026.
Lagrasse
JEP 2026 VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX
16 rue Paul Vergnes Lagrasse Aude
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Carlos, guide conférencier, vous propose de découvrir ce lieu, classé Plus Beaux Villages de France et ses images oubliées.
Depuis la Maison du Patrimoine, vous partirez explorer ce village médiéval typique des Corbières, ses plafonds peints et son abbaye.
En cas de fermeture, la visite peut être annulée.
Réservation obligatoire sur notre site web, places limitées à 30 personnes par visite.
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16 rue Paul Vergnes Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 57 57 info@ptcm.fr
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English :
Organized as part of the European Heritage Days.
Carlos, guide and lecturer, invites you to discover this site, classified as one of France’s most beautiful villages, and its forgotten images.
From the Maison du Patrimoine, you can explore this typical medieval Corbières village, its painted ceilings and its abbey.
Tours may be cancelled in the event of closure.
Reservations required on our website, places limited to 30 people per tour.
L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-15 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
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