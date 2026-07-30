JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Hommes et des Paysages · Saint-Brisson
Informations pratiques
Saint-Brisson
JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement et gratuitement la Maison des Hommes et des Paysages.
Vous en apprendrez plus sur le Parc naturel régional du Morvan, ses paysages, son histoire et ses savoir-faire, et vous pourrez découvrir les nouveaux espaces du musée dédiés à l’habitat et aux Morvandelles.
Des livrets Facile à Lire et à Comprendre et des livrets-jeux pour les enfants seront mis à disposition. .
Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
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English : JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages
L’événement JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM
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