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JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Hommes et des Paysages · Saint-Brisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison des Hommes et des Paysages
Adresse
530 route de Saulieu
Ville
58230 Saint-Brisson
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Brisson

JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement et gratuitement la Maison des Hommes et des Paysages.
Vous en apprendrez plus sur le Parc naturel régional du Morvan, ses paysages, son histoire et ses savoir-faire, et vous pourrez découvrir les nouveaux espaces du musée dédiés à l’habitat et aux Morvandelles.
Des livrets Facile à Lire et à Comprendre et des livrets-jeux pour les enfants seront mis à disposition.   .

Maison des Hommes et des Paysages 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10  ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages

L’événement JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM

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