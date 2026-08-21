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JEP 2026 Visite libre on a entendu chanter les oiseaux Musée de l’Horlogerie Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont

vendredi 18 septembre 2026 · Musée de l'Horlogerie · Saint-Nicolas-d'Aliermont

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de l'Horlogerie
Adresse
48 Rue Edouard Cannevel
Ville
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Nicolas-d’Aliermont

JEP 2026 Visite libre on a entendu chanter les oiseaux Musée de l’Horlogerie

Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

On a entendu chanter les oiseaux présente une série de photographies réalisées par Thomas Symonds et Françoise Dorelli de 2021 à 2023. Les deux photographes ont sillonné la France pour interroger ses habitants à propos de leur perception du temps pendant les périodes successives de confinement de 2020 et 2021. Venez découvrir ce qui est ressorti de cette grande enquête !   .

Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98  musee@mairie-sna.fr

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English : JEP 2026 Visite libre on a entendu chanter les oiseaux Musée de l’Horlogerie

L’événement JEP 2026 Visite libre on a entendu chanter les oiseaux Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-08-21 par Communauté de communes des Falaises du Talou

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