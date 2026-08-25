JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch route de Meaulnes Ainay-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · route de Meaulnes · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch
route de Meaulnes Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch.
.
route de Meaulnes Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night tour of the Clock Towers and St. Roch Chapel.
L’événement JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-08-22 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Ainay-le-Château (Allier)
- Concert de Maxime Perrin Théâtre de Verdure Ainay-le-Château 25 août 2026
- Concert Lionel Wendling and the Honky Cats Théâtre de Verdure Ainay-le-Château 30 août 2026
- Concert In a Poetic Mood Théâtre de Verdure Ainay-le-Château 30 août 2026
- Exposition Salamandra Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 4 septembre 2026
- Bourse aux jouets et vêtements d’enfants Ainay-le-Château 13 septembre 2026