JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch route de Meaulnes Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch

route de Meaulnes Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch.

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route de Meaulnes Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

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English :

Night tour of the Clock Towers and St. Roch Chapel.

L’événement JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-08-22 par Montluçon Tourisme