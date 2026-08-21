Informations pratiques

Saint-Dizier-la-Tour

JEP 2026 Visites guidées du Château de la Faye

La Faye Saint-Dizier-la-Tour Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le château de La Faye, ancienne place forte féodale des XIIIe et XVe siècles, conçue à l’origine pour répondre à des fonctions militaires et défensives. Édifié sur un site hautement stratégique, aux confins du duché d’Aquitaine, le château témoigne de plusieurs siècles d’histoire.

La visite permet notamment d’admirer un parchemin relatif à la seigneurie de La Faye, rédigé en 1506 sur ordre d’Anne de France, fille du roi Louis XI, ainsi que plusieurs vestiges gallo-romains découverts sur place.

Un exposé historique sera également consacré à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à Pierre d’Aubusson, au siège de Rhodes par les Turcs et à l’épisode marchois du prince ottoman Zizim dans la Marche. .

La Faye Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 01 96 lechateaudelafaye@gmail.com

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English : JEP 2026 Visites guidées du Château de la Faye

L’événement JEP 2026 Visites guidées du Château de la Faye Saint-Dizier-la-Tour a été mis à jour le 2026-08-21 par Marche et Combraille en Aquitaine